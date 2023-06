Assassin’s Creed doet naast pc en consoles ook andere platformen aan. Zo krijgen we natuurlijk Assassin’s Creed Nexus, wat een virtual reality game is. Op mobiel mogen we Assassin’s Creed Codename Jade verwachten, die Ubisoft vanavond tijdens de showcase uitgebreid heeft laten zien.

De game draait op de Unreal engine en zal verschijnen voor iOS en Android. De setting is zoals we al weten China, waarbij het verhaal zich afspeelt tussen Assassin’s Creed Origins en Odyssey, dit ten tijde van de Qin Dynasty, wat het eerste grote Chinese rijk was waarin de focus lag op handelen tussen het westen en oosten.

Jij speelt als een jongeling die zich de kunst van de assassin meester maakt en zich op dat vlak verder zal ontwikkelen. Het doel van de orde is om te strijden voor rechtvaardigheid en mensen te helpen die in nood zijn.

Het is mogelijk om jezelf voor de game te registreren, zodat je deze zomer deel kan nemen aan playtests.