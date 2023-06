Het is al lang geleden dat Avowed werd aangekondigd en sindsdien zitten we op een goede update te wachten. Die werd (eindelijk) gegeven tijdens de Xbox Showcase vanavond. De game van Obsidian Entertainment werd uitgebreid getoond en ook werd aangekondigd dat de titel ergens in 2024 zal verschijnen.

De nieuwe gameplay kan je hieronder bekijken en dat geeft een uitstekend beeld van hoe het er nu met de game voor staat en wat we er natuurlijk van mogen verwachten.