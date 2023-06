In 2011 verscheen Shadows of the Damned, een demonische actiegame die het verhaal vertelde van de Mexicaanse Garcia Hotspur die zijn ontvoerde vriendin probeert te redden. Ontwikkelaar Grasshopper Manufacture heeft nu besloten om deze game te laten heropleven in de vorm van een remaster.

We kregen voorlopig enkel een teaser te zien met de aankondiging, maar specifieke details (en gameplay) ontbreken op dit moment nog. Er volgt echter een Grasshopper Direct uitzending op 14 juni waar we meer beelden te zien zullen krijgen van Shadows of the Damned: Remastered. Check de teaser alvast onderaan dit bericht en stay tuned voor meer nieuws op 14 juni!

Originally released in June 2011, Shadows of the Damned invited gamers to assume the role of Garcia, a hard-as-nails, leather-clad, motorcycle-riding professional demon hunter who finds his true love kidnapped by vengeance-seeking demons. As he explores the furthest reaches of the netherworld, Garcia battles through Hell and back, with danger and turmoil around every corner. Gamers will find themselves challenged by demented puzzles and thrust into gruesome battles with vile and deformed creatures that can only come from the darkest recesses of Hell. More details will be revealed about the remaster at Grasshopper Direct next week!