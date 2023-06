In april van dit jaar bracht ontwikkelaar miHoYo (bekend van Genshin Impact) hun nieuwste game op de markt: Honkai: Star Rail. Deze free-to-play turn-based RPG verscheen eerst op mobiele devices en pc en werd daar alvast een grote hit. De game werd al door enkele miljoenen spelers getest en grotendeels goed bevonden. Een versie voor de PlayStation 5 bleef toen echter uit, maar daar komt binnenkort verandering in.

Tijdens de Summer Game Fest openingsshow gaf de ontwikkelaar een update omtrent de PS5-versie van Honkai: Star Rail. Deze zou later dit jaar (in het vierde kwartaal van 2023) moeten verschijnen. Een specifieke releasedatum werd momenteel nog niet gegeven. Een PS4-versie staat ook op de planning, maar het is nog niet helemaal duidelijk of die tegelijk met de PS5-versie zal lanceren.

Bekijk de video die getoond werd tijdens de show hieronder.