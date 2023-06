Tijdens de Xbox Games showcase heeft Microsoft vanavond een nieuw model van de Xbox Series S aangekondigd. Het betreft hier een systeem met dezelfde specificaties als de huidige Series S, maar het verschil is de kleur en de totale opslag.

Zo is dit model zwart, in lijn met de Series X. Daarnaast is het interne geheugen van 512GB opgeschroefd naar 1TB. De console zal vanaf 1 september verkrijgbaar zijn.

Microsoft heeft tevens aangekondigd dat de productie van de consoles is opgehoogd, waardoor het gemakkelijker moet zijn om een Series X te bemachtigen.