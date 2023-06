Tijdens de Xbox Games showcase vanavond heeft Microsoft het volgende deel in de Flight Simulator franchise aangekondigd: Microsoft Flight Simulator 2024. De game zal ergens volgend jaar verschijnen voor de Xbox Series X|S en pc. De ontwikkelaar is wederom Asobo Studio, die met het vorige deel al uitstekend werk afleverde.

Hieronder kan je de trailer bekijken, waarin de nodige gameplay getoond wordt. Ook is er nog een Dune uitbreiding aangekondigd voor Microsoft Flight Simulator. Deze uitbreiding komt met een bestuurbare Ornithopter die je hieronder in de trailer in actie ziet.