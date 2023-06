Sea of Thieves is nog altijd niet in rustiger vaarwater gekomen, want er blijft nieuwe content voor de titel uitkomen. Tijdens de Xbox Showcase hebben Microsoft en Rare aangekondigd dat The Legend of Monkey Island naar de game komt.

Het gaat hier om een gloednieuw verhaal, dat bekende personages uit de legendarische franchise bevat. Het verhaal zal over drie delen uit de doeken worden gedaan, waarvan we het eerste deel op 20 juli mogen verwachten. De content zal gratis zijn.

Hieronder natuurlijk een eerste trailer en een korte omschrijving:

“Your adventures will have you meet Guybrush Threepwood, his beloved Elaine, the dreaded ghost captain LeChuck, Murray the Demonic Talking Skull and more iconic characters. You’ll get to visit freely explorable versions of both Mêlée Island and Monkey Island, solving puzzles in a point-and-click style adapted for Sea of Thieves first-person view – and it’ll all take place in the Sea of the Damned, so you’ll have no interruptions from other players as you relive the iconic series in a brand-new way.”