Lords of the Fallen hoopt zich in het druk bezaaide najaar van een plek in het hart van menig gamer te verzekeren met diepgaande gameplay in een duistere wereld… zelfs twee werelden, om precies te zijn. Wie zich aan de game waagt, zal immers zowel het rijk van de levenden als het universum der doden moeten trotseren.

De onderstaande gameplay showcase plaatst deze twee werelden in de schijnwerpers en weet zo opnieuw een behoorlijk knappe indruk na te laten. We zijn benieuwd wat dit gaat geven in oktober.