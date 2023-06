Recent vond de Future Games Show Summer Showcase plaats en daar kregen we meer te zien van de dinosaurus-shooter Instinction. In de trailer toonde ontwikkelaar Hashbane vooral meer van de omgeving en de dinosauriërs zelf. Zo hebben we nu een mooi beeld van de schaal van deze gigantische schepsels.

De game, die oorspronkelijk al zou uitkomen in 2022, werd echter uitgesteld en pas nu staat de game ver genoeg om getest te worden. Er zal namelijk een playtest plaatsvinden op Steam, maar een exacte datum is nog niet gegeven. In de tussentijd kan je hier alles lezen over de game en vergeet hieronder de nieuwe trailer niet te bekijken.

Instinction zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.