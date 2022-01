De games van 2022 | Instinction – Hoewel ze al miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven, blijven dinosaurussen een uitermate populair onderwerp in alle vormen van media. Qua games is het de laatste jaren wat rustiger, maar daar komt in 2022 verandering in. Er zijn namelijk heel wat interessante titels in ontwikkeling waar dinosaurussen een prominente rol in spelen. Compound Fracture is een spirituele opvolger van Dino Crisis, inclusief dezelfde grafische stijl. Deathground doet ongeveer hetzelfde, maar dan met de grafische kwaliteiten van een moderne titel. Tot slot laat Project Ferocious zich meer door de film King Kong van Peter Jackson inspireren. Het is echter de game Instinction van ontwikkelaar Hashbane, die tot dusver de meeste indruk op ons heeft gemaakt.

Instinction – Dat komt voor nu puur en alleen door de grafische pracht, want veel gameplay hebben we nog niet gezien, al is de vergelijking met Dino Crisis ook hier weer snel gemaakt. Om al dat moois op je scherm te toveren werd er gebruikt gemaakt van de Unreal Engine 4, maar inmiddels is de ontwikkelaar overgestapt naar de Unreal Engine 5. Het eindresultaat moet dus nog beter zijn dan wat we tot nu toe hebben gezien. Daarnaast is er ook volledige ondersteuning voor ray tracing. Instinction komt namelijk zowel naar de vorige als de huidige generatie consoles. De pc is echter als eerste aan de beurt, aangezien de game daar in early access lanceert. Later volgt er ook nog een gesloten beta.

Maar goed, het kan er nog zo mooi uitzien, de gameplay is toch echt het belangrijkste. Instinction is een prehistorische action-adventure, waarin zowel vechten als verkennen en puzzelen centraal staan. Dat doe je in prachtige omgevingen, die tegelijkertijd ook heel gevaarlijk kunnen zijn. Niet alleen door de vele dinosaurussen, maar ook door het weer dat steeds verandert. Verder zijn er opdrachten om uit te voeren en moet je opzoek naar eeuwenoude artefacten, die door een onbekende beschaving zijn achtergelaten. Hashbane omschrijft het verhaal als een ‘cinematische ervaring’ en een ‘onvergetelijke reis’ die je zowel alleen als in coöp (tot vier spelers) kunt ervaren. Tot slot kun je vrij wisselen tussen een first-person en een third-person perspectief en is er cross-platform ondersteuning.

Voorlopige verwachting: Alles wat we tot dusver hebben gezien doet ons naar meer verlangen. Grafisch lijkt het echt voor ‘next-gen’ te gaan, ook al komt er een versie voor de vorige generatie consoles uit. We maken ons echter zorgen over de ambities van dit project. Een echte ‘next-gen’ game maken is al moeilijk genoeg, maar om die ook nog eens op alle platformen uit te brengen is wellicht een stap te ver voor een nieuwe studio. Tel daar verschillende camera perspectieven en coöp bij op en je weet dat ontwikkelaar Hashbane voor een flinke uitdaging staat. Wij zullen in ieder geval voor de studio duimen en we hopen dat Instinction niet tussen de tanden van een hongerige Tyrannosaurs Rex belandt.