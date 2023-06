Begin dit jaar werd Ghost Trick: Phantom Detective aangekondigd, een remaster van de klassieker. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Tijdens de Capcom Showcase werd de titel nog een keer getoond en de beelden check je hieronder.

Ghost Trick: Phantom Detective verschijnt op 30 juni voor de genoemde platformen. Je kunt de game echter nu alvast even uitproberen, want Capcom heeft een demo uitgebracht. De voortgang die je in deze demo boekt, zul je mee kunnen nemen naar de uiteindelijke game.