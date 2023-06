Microsoft is al jaren bezig om het model van Sony enigszins na te bootsen, wat wil zeggen dat ze op regelmatige basis met exclusieve games willen komen. De afgelopen jaren heeft Microsoft daarom verschillende ontwikkelaars aan zich gebonden, maar de vele beloftes werden maar niet waargemaakt.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar Microsoft stelt dat ze nu op de juiste weg zitten. Dat is dit jaar begonnen met de release van exclusieve games en het doel is om ieder kwartaal met een nieuwe, grote titel te komen.

Begin dit jaar was daar Hi-Fi Rush, opgevolgd door Minecraft Legends en we hebben natuurlijk ook Redfall zien uitkomen, al is die game geen succes. Voor later dit jaar staan Forza Motorsport en Starfield op de planning, en dat is dan pas het begin.

Zo zegt Matt Booty, Xbox Game Studios baas, in gesprek met GamesIndustry.biz dat Microsoft vorig jaar nog wat gaten had, dat het dit jaar al een heel stuk beter gaat en dat volgend jaar het moment is waarop Microsoft nog een stapje bijschakelt.

“We had some gaps last year, but I think we’ve turned the corner going into 2023. I am feeling very good about launching Hi-Fi Rush, we have Minecraft Legends out there that’s doing well. We’ve had Age of Empires continuing to come to console. As we saw today, we are very excited for this fall with Forza Motorsport and Starfield.

But when we get into 2024, it really kicks into gear. We have got Towerborne, we have Hellblade 2, Avowed, Flight Simulator 2024, and some things we haven’t talked about so far.”