Wie graag The Division speelt en dit buitenshuis ook wil doen: je kan later dit jaar met de game aan de slag. Tijdens de Ubisoft Forward presentatie werd namelijk onthuld dat deze mobiele game dit najaar zal verschijnen. Een exacte datum is er nog niet, maar er werden wel gameplay beelden gedeeld.

In de onderstaande trailer krijg je direct een duidelijk beeld van hoe de gameplay eruit gaat zien. Voorafgaand word je eerst getrakteerd op CGI-beelden, maar iets verderop zien we daadwerkelijk gameplay. Ook de pre-register bonussen kan je direct zien aan het einde van de trailer.