De soap omtrent de overname van Activision Blizzard door Microsoft gaat – langzaam maar zeker – richting z’n conclusie. De Britse CMA heeft inmiddels gezegd dat ze de deal niet door willen zien gaan, terwijl de EU en vele andere landen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Azië juist geen bezwaren zien. Een andere belangrijke partij is de Amerikaanse FTC, die nog een uitspraak moet doen.

Nu zou de waakhond via een rechter in Californië willen vragen om de deal tijdelijk te blokkeren, zodat het orgaan meer informatie kan inwinnen. De FTC kan namelijk alleen een overname stoppen voordat die van start is gegaan en zodra alle onderzoeken zijn afgerond. In het geval van Activision Blizzard is de overname echter al in gang gezet en op deze manier zou de FTC dus de deal willen blokkeren voor de deadline van 18 juli.

Die datum is belangrijk, want dat is de deadline die opgesteld is in het contract tussen Activision en Microsoft. Mocht die datum niet gehaald worden, dan zal de techgigant zo’n 3 miljard dollar moeten overmaken naar de uitgever.