Sony maakt altijd vlak voor de start van een nieuwe maand bekend welke games voor alle PlayStation Plus tiers gratis beschikbaar komen. Halverwege de maand volgt dan de aankondiging voor PlayStation Plus Extra en Premium. Dat is nu niet anders, zo is de line-up voor juni en eigenlijk ook juli aangekondigd.

De onderstaande games zullen vanaf dinsdag 20 juni beschikbaar zijn via de twee meer premium abonnementen. De line-up ziet er als volgt uit:

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Waar zijn de klassiekers voor PlayStation Plus Premium, horen we je al denken. Wel die maken deze keer geen deel uit van de line-up, wat enigszins teleurstellend is. Wel heeft Sony aangekondigd dat er vanaf 20 juni een trial voor WWE 2K23 (PS4) beschikbaar zal zijn voor Premium abonnees.