Het is alweer een jaar geleden dat Sony PlayStation Plus heeft uitgebreid met meerdere niveaus. Zo hebben we naast Essential nu ook Extra en Premium, die beide duurder zijn. PlayStation Plus Extra lijkt naar verhouding het beste te bieden, maar het blijkt dat Premium de meest afgenomen tier van de twee is.

In gesprek met GamesIndustry.biz zegt Nick Maguire van Sony PlayStation dat hij persoonlijk verbaasd was om te zien dat PlayStation Plus Premium populairder is dan PlayStation Plus Extra. Premium is een stukje duurder, maar blijkt toch interessanter te zijn. Dit is ook niet iets wat Sony aanvankelijk had verwacht.

“I was personally surprised that Premium has ended up being a bigger share of the base than Extra. We all thought that Extra would be where the majority of people went to first, but actually Premium has been more popular and bigger,” he elaborates, saying it’s a “pleasant surprise”.

Gezien Premium toch wat tekort schiet in de extra’s nog, is het opvallend. Zo zijn trials aardig, maar het gaat uiteindelijk om de beschikbare games en de aanwas van klassiekers ligt relatief laag. Desalniettemin is het voor veel spelers blijkbaar genoeg.

Sony gaat de features van PlayStation Plus Premium overigens uitbreiden, want ze werken aan de optie om PlayStation 5 games direct naar de console te streamen. Daar lees je in dit artikel meer over.