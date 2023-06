Waar je met Xbox Game Pass vrij regelmatig gloednieuwe releases direct via het abonnement kunt spelen, is dat met PlayStation Plus Extra en Premium niet het geval. Zo nu en dan stelt Sony een nieuwe release via de service op launch day beschikbaar, maar dat is meer uitzondering dan regel.

Sony heeft er ook geen geheim van gemaakt dat ze triple-A exclusives niet zullen aanbieden vanaf release op de service. Dit zou simpelweg niet lucratief zijn, daar waar Microsoft er dus overduidelijk een andere visie op nahoudt.

Volgens Sony is hun huidige aanpak de juiste, want op die manier kunnen ze op langere termijn meer mensen bereiken. Grote titels dus pas na 12, 18 of 24 maanden via PlayStation Plus Extra of Premium beschikbaar stellen werkt volgens Sony’s Nick Maguire tegenover GamesIndustry.biz prima:

“We’re happy with our strategy. Putting games in a bit later in the life cycle has meant that we can reach more customers 12, 18, 24 months after they have released. We’re seeing customers still get excited about those games and jumping in. For us, that’s working. Occasionally, there will be an opportunity to invest in a day-and-date like Stray and we will jump on those when they come in. But for us, letting those [first-party] games go out to the platform outside the service first, that’s working and that will continue to be our strategy moving forward.”

Gezien dit voor Sony prima werkt en ze tevreden zijn met hoe PlayStation Plus het momenteel doet, hoeven we in dat opzicht op korte termijn dus geen veranderingen te verwachten.