Afgelopen week deden geruchten de ronde dat Microsoft heeft besloten om Call of Duty vanaf de release direct beschikbaar te maken via Game Pass. Volgens insider shinobi602 zal dit gaan gebeuren, maar Microsoft zal ook veranderingen aanbrengen in Game Pass na de introductie van Call of Duty in de abonnementsservice.

Dit gaf hij aan toen een gebruiker van ResetEra stelde dat Microsoft de structuur van het abonnement zou veranderen door onder andere een nieuwe tier beschikbaar te stellen. Shinobi602 gaf helaas geen gehoor aan gamers die vroegen wat er dan precies zou veranderen aan Game Pass.

Naar alle waarschijnlijkheid horen we op 9 juni tijdens Microsofts Xbox Games Showcase meer over de inclusie van Call of Duty in Game Pass en welke mogelijke veranderingen dit met zich mee zal brengen.