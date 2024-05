Een aantal maanden geleden kondigde Arc System Works de komst aan van twee nieuwe DLC-personages: Vane en Beatrix. Ondertussen hebben fans al een maand lang kunnen spelen met Vane en is het nu bijna eindelijk tijd voor Beatrix. Zij maakt namelijk haar intrede op 23 mei.

Beatrix maakt gebruik van haar zwaard ‘Embrasque’ en haar moves om in korte tijd de afstand tot de tegenstander te dichten en schade toe te brengen. Daarnaast heeft haar wapen een handig effect dat ervoor zorgt dat vijanden langzamer vallen. Dit maakt het mogelijk om nog meer aanvallen in een combo te verwerken. Je kunt haar moves bekijken in de gameplayvideo hieronder.

Granblue Fantasy Versus: Rising is nu beschikbaar voor de PS4, PS5 en pc.