Uitgever Cygames en ontwikkelaar Arc System Works hebben aangekondigd dat we zowel in april als in mei een nieuw personage kunnen verwachten in Granblue Fantasy Versus: Rising. Begin april zal Vane worden uitgebracht als onderdeel van Character Pass 1, gevolgd door Beatrix eind mei.

Vane gebruikt een bijl als wapen, waarmee hij zware aanvallen kan uitvoeren. Daarnaast heeft hij nog een arsenaal aan aanvallen om van afstand schade toe te brengen aan zijn vijanden. Beatrix gebruikt haar zwaard genaamd Embrasque en weet in de meest bizarre situaties haar potentieel naar boven te halen.

Granblue Fantasy Versus: Rising is nu beschikbaar voor PS4, PS5 en pc. Je kunt de nieuwste trailer hieronder bekijken.