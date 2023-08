Granblue Fantasy Versus: Rising heeft net een beta achter de rug, waarin je de game al even hebt kunnen testen. Heeft deze je overtuigd om de game aan te schaffen, dan weten we nu ook wanneer je dat kan doen.

Cygames en Arc System Works hebben aangekondigd dat Granblue Fantasy Versus: Rising op 30 november 2023 in de winkel zal liggen. Je kunt de game wel nu al pre-orderen. Er zijn twee versies van het spel beschikbaar: de standaard editie en de deluxe editie. Deze kosten respectievelijk €49,99 en €74,99.

De duurdere versie bevat buiten de game zelf ook nog wat extra’s. Deze zijn als volgt:

• 4 kleurvarianten voor de 28 basispersonages

• 3 wapenskins voor de 28 basispersonages

• Deluxe Character Pass deel 1

– 6 DLC-personages en premium avatars

– 4 kleurvarianten voor de 6 DLC-personages

– 3 wapenskins voor de 6 DLC-personages

– Kostuum “Guider to the Eternal Edge” (Gran)

– Kostuum “Guider to the Eternal Edge” (Djeeta)

– Premium avatar “Vikala (Yin)”

• Tot 72 uur vroegtijdige toegang

• Granblue Special Item Set: GBVSR Pack

Ben je er toch nog niet zeker van of Granblue Fantasy Versus: Rising iets voor jou is, dan heb je nog twee mogelijkheden om de game opnieuw te testen. Aankomende herfst zal er nog een beta plaatsvinden, die nu ook voor pc beschikbaar is. Bij de release zal er ook een gratis versie van de vechtgame worden uitgebracht. Hierin kun je kiezen uit een gelimiteerd aantal vechters en een klein deel van de campagne spelen. Wel heb je de mogelijkheid om het spel online te spelen, hoewel ook hier de mogelijkheden zeer beperkt zijn.