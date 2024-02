Vanaf vandaag is het hoofdpersonage uit Nier: Automata, 2B, beschikbaar als DLC-personage in Granblue Fantasy Versus: Rising. Nadat Cygames in december al een gameplay trailer had uitgebracht waarin 2B te zien was, heeft de ontwikkelaar nu een tweede, uitgebreidere trailer uitgebracht.

2B gebruikt haar iconische wapens Virtuous Contract en Virtuous Treaty, en kan haar Pods gebruiken om vijanden van ver weg aan te vallen. In de trailer zien we diverse combo’s, haar Super Skybound Art en Cinematic Finisher.

Het personage is inbegrepen in de eerste Character Pass, maar kan ook afzonderlijk worden gekocht voor € 7,99. Granblue Fantasy Versus: Rising is nu beschikbaar voor de PS4, PS5 en pc. Je kunt de 2B gameplay trailer hieronder bekijken.