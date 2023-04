Begin dit jaar werd Granblue Fantasy Versus: Rising aangekondigd, een vervolg op het in 2020 uitgebrachte Granblue Fantasy Versus. Uitgever Cygames maakte tijdens Evo Japan wat nieuwe informatie bekend over de aankomende fighting game en bracht gelijk een nieuwe trailer uit.

De trailer kondigt aan dat het populaire Granblue Fantasy personage Siegfried speelbaar zal zijn in Versus: Rising. Daarnaast is er ook een online beta test aangekondigd die plaats zal vinden in mei. De beta test zal alleen beschikbaar zijn op PlayStation 4 en PlayStation 5.

Granblue Fantasy Versus: Rising wordt later dit jaar uitgebracht op de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken.