De geliefde ontwikkelaar van fighting games Arc System Works heeft Granblue Fantasy: Versus Rising, een soort sequel op het al even geliefde Granblue Fantasy: Versus uit 2020 aangekondigd. We zeggen ‘soort sequel’ omdat het geen volledige sequel wordt, maar een vernieuwde versie van de vorige game met talloze nieuwe content en heel wat verbeteringen. Het gaat hier dus om een game die apart verkocht zal worden, maar je zal je save file van de originele Versus wel kunnen overzetten.

Samen met de aankondiging, werd ook een eerste trailer vrijgegeven. Deze toont al heel wat gevechten, speciale moves en een eerste blik op nieuwe personages. Daarnaast werd ook een trailer vrijgegeven die de ‘Grand Bruise Legends’ modus toont, een nieuwe modus die draait rond minigames.

Granblue Fantasy: Versus Rising verschijnt wereldwijd in de loop van 2023 voor de PS4, PS5 en pc. Lees meer op de officiële site.