Granblue Fantasy Versus: Rising is een bekende fighting game in het Granblue Fantasy-universum en ontwikkelaar Arc System Works is actief bezig met de game te ondersteunen met nieuwe content. Zoals het een fighting game betaamt, krijgen we geregeld wel eens nieuwe personages waarmee we kunnen knokken en dat is nu niet anders.

Het nieuwe personage is Vane en hij zal op 2 april aan de game worden toegevoegd. Deze stoere ridder maakt met zijn grote wapen het slagveld onveilig en hij lijkt een waardige aanvulling te worden aan het rooster van de game. Hij zal deel uitmaken van Character Pass 1 en in die pass volgt later ook nog Beatrix (in mei). Bekijk hem hieronder aan het werk in zijn nieuwe trailer.