Eerder kon je al lezen dat de eerste Horizon Chase Turbo best wel een succesje was en ook dat de game al sinds 6 september 2022 beschikbaar is voor Apple Arcade. Op 14 september 2023 volgden dan de Nintendo Switch en pc via de Epic Games Store en ook hier viel de game redelijk goed in de smaak.

Door het succes gaan Epic Games Publishing en ontwikkelaar AQUIRIS een vervolg op de markt brengen. Horizon Chase 2 zal op 30 mei 2024 uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Xbox One. Bekijk hieronder zeker even de trailer en geniet van deze kleurrijke introductie tot het tweede deel van de serie.