Horizon Chase 2 is al meer dan een jaar te spelen via Apple Arcade en sinds kort kunnen pc- en Nintendo Switch-gamers ook van de arcade racer genieten. PlayStation- en Xbox-eigenaren komen volgend jaar ook eindelijk aan de beurt.

Horizon Chase Turbo was een onverwacht succesje. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven en deze is sinds september 2022 te spelen via Apple Arcade. Epic Games bracht de arcade racer een jaar later naar pc en het spel kwam ook naar de Nintendo Switch. Aankomende lente komt deze titel uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.

Om je een idee te geven wat je van Horizon Chase 2 kunt verwachten hebben we de lanceringstrailer voor de Apple Arcade-versie opgedoken. Die check je hieronder.