Uit de hoek van Team17 willen nog wel eens interessante titels komen, zo ook de aankomende game Gord. Deze game belooft een hoop genres met elkaar te vermengen zoals strategie, RPG én city building. Hoe dat gaat uitpakken komen we over niet al te lange tijd te weten, want Team17 heeft middels een trailer de releasedatum van Gord uit de doeken gedaan.

In de onderstaande trailer zien we een aantal mensen zich verzamelen rond het kampvuur totdat een van de aanwezige dames haar verhaal begint te doen middels een lied. Na het bekijken van de knap gemaakte CG-trailer krijgen we op het einde de datum 8 augustus 2023 te zien. Gord staat gepland voor een release op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.