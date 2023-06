Ontwikkelaar Turn 10 Studios werkt nu al enige tijd aan Forza Motorsport en deze game werd onlangs van een releasedatum voorzien. Zo staat Forza Motorsport gepland voor 10 oktober en vanaf dan kan er weer volop geracet worden. Wie ook graag racegames speelt op zijn of haar smartphone, moet ook de toekomstige titel van deze studio in de gaten houden.

De ontwikkelaar onthulde namelijk een samenwerking met ontwikkelaar Hutch. Deze in Londen gebaseerde studio maakt racegames voor mobiele platformen en sluit nu de handen ineen met Turn 10. Wat voor soort game het precies gaat worden, is nog onduidelijk. Wel werd er het volgende gezegd door Shaun Rutland, CEO van Hutch:

“Our philosophy for game development is mobile-first, with gameplay experiences that work for players on this platform. We’re committed to creating strategic games that enable our community of players to celebrate their passion for cars.

“It’s that same passion for cars, as well as creating platform-leading titles about cars, that brought us together with Turn 10. Coming together to work on a title made immediate sense and we’re incredibly excited to show you the results of our last few years of collaboration.”