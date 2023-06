De start van het derde seizoen van The Witcher is nabij. Voor Netflix is dat een reden om een nieuwe trailer beschikbaar te stellen, om je alvast warm te maken voor de nieuwe avonturen van Geralt of Rivia.

Het derde seizoen van The Witcher focust zich niet alleen op Geralt, maar ook op Ciri. Verschillende facties willen Ciri ontvoeren en Geralt doet er alles aan om haar te beschermen. Welke vormen dit aanneemt kan je in de onderstaande trailer checken.