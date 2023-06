Sony heeft met twee VR-headsets al aardig geïnvesteerd in VR-gaming, op pc zijn er meerdere headsets van verschillende fabrikanten aanwezig en zelfs Nintendo heeft wat gespeeld met VR-gaming middels de Nintendo Labo VR-kit voor de Nintendo Switch. Het is op dat vlak echter ietwat stil vanuit het groene kamp en dat is niet zonder reden, aldus Xbox topman Matt Booty.

In een interview met The Hollywood Reporter heeft de chef van Xbox Game Studios namelijk gezegd dat – in het optiek van Microsoft – het publiek voor VR/AR-gaming er nog niet helemaal is. Volgens Booty heeft Microsoft de mazzel dat ze IP’s hebben liggen, waar ze over de jaren grote communities aan hebben gebonden en dat er tien games zijn waar ze over de jaren meer dan tien miljoen spelers mee hebben gekregen. Booty zegt dat ze voor eventuele VR-games datzelfde niveau willen behalen, maar dat de markt er simpelweg nog niet voor is.

“I think for us, it’s just a bit of wait until there’s an audience there. We’re very fortunate that we have got these big IPs that have turned into ongoing franchises with big communities.

We have 10 games that have achieved over 10 million players life-to-date, which is a pretty big accomplishment, but that’s the kind of scale that we need to see success for the game and it’s just, it’s not quite there yet with AR, VR.”