Tijdens de recente PlayStation Showcase werd het duidelijk dat Bungie hun IP Marathon nieuw leven gaat inblazen. De studio onthulde eerder al dat Marathon een PvP extraction shooter gaat worden. Tom Henderson onthulde voor de aankondiging al dat een reboot van het IP onderweg was.

Diezelfde Henderson heeft wederom z’n bronnen opgeduikeld, navraag gedaan over de gameplay loop van de shooter en deze details gedeeld op Insider Gaming. Zijn rapport onthult dat Marathon een extraction shooter is waarin je met maximaal twee andere spelers loot moet verzamelen en missies moet afronden.

Een uniek aspect in Marathon is dat het naar verluidt een zuurstof systeem bevat. Alle spelers hebben een beperkte voorraad zuurstof wat dient als een soort timer. Zodra je zuurstofvoorraad leeg is, verlies je gezondheidspunten en het is zaak om te ontsnappen voordat je sterft.

Dit is tevens verbonden met eventuele verwondingen. Zo zullen schoten in je middenrif ervoor zorgen dat je sneller zuurstof verliest. Daarbij moet er een perks en ability systeem zijn zodat je minder zuurstof verbruikt, maar ook sneller je teamgenoten kunt reviven of sneller kunt bewegen.

De bronnen van Henderson zeggen tevens dat Marathon de “ultieme live service” game moet worden, met minimale laadtijden van slechts enkele secondes en dat maps meer dan genoeg geheimen zullen hebben om te verkennen.

De kern van de gameplay loop zal bestaan uit het kiezen van missies, bepalen van je loadout, het afronden van missies, ontsnappen en je vergaarde ervaringspunten besteden aan vaardigheden.

Marathon heeft nog geen releasedatum gekregen. De game moet voor alle current-gen platforms en pc verschijnen.