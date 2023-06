Rocksteady Studios werkt nog steeds aan Suicide Squad: Kill the Justice League, maar ze zijn hun “roots” in het Batman-universum zeker nog niet vergeten. De studio heeft namelijk onthuld dat ze – in samenwerking met Turn Me Up – de Batman: Arkham Trilogy deze herfst naar de Nintendo Switch gaan brengen.

Zoals de titel van de game al doet vermoeden, bevat dit pakket de drie Batman: Arkham-games van de Britse studio: Asylum, City en Knight. Daarbij zullen de games stuk voor stuk voorzien zijn van hun uitbreidingen en andere content, zoals extra outfits. Een concrete releasedatum kon men nog niet geven, wel een spetterende trailer, die je hieronder kunt bekijken.