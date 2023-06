Tijdens de afgelopen Xbox Games Showcase deed Microsoft een nieuw model van de Xbox Series S uit de doeken, namelijk een zwarte variant met 1TB aan opslag. Dit is niet zonder reden, Sarah Bond van Xbox verklaarde tegenover CNN dat een 1TB variant van de volledig digitale console iets is waar veel gamers om vroegen.

We kunnen het ons in ieder geval goed voorstellen. Een moderne triple-A titel gaat al gauw de 100GB voorbij en dan is slechts 500GB opslag natuurlijk wat karig. Wat extra geheugen in jouw Xbox prikken is natuurlijk ook een optie, maar deze opslagkaartjes vallen qua prijs vrij hoog uit.

De 1TB variant van de Xbox Series S is verkrijgbaar vanaf 1 september voor een adviesprijs van €349,99.

“We just got really consistent player feedback that this is something that they wanted. People loved the black [of the Series X], people wanted more storage, but people liked the size and the great portability of the Series S.”