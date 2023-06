Spelers die opgegroeid zijn met de oudere consoles, kunnen het over één ding eens zijn: het 3D-platformer genre kende destijds een gouden periode. Jammer genoeg zien we deze kleurrijke en vaak leuke games steeds minder. Wie echter graag nog eens met een klassieke 3D-platformer aan de slag wil: indie uitgever Private Division heeft goed nieuws voor je.

De studio heeft namelijk Penny’s Big Breakaway aangekondigd. Deze ontwikkelaar wordt geleid door Christian Whitehead, die eerder aan het roer stond van Sonic Mania. In dit kleurrijke avontuur speel je als Penny. Zij probeert bekendheid te verwerven in het paleis van Eddie the Emperor met haar jojo kunsten. Dit gaat iets anders dan gepland en Eddie stuurt zijn trouwe pinguïnsoldaten achter haar aan. Samen met haar compagnon Yo-Yo kan zij allerlei kunstjes en trucjes uit haar mauwen toveren om de vele obstakels te overwinnen.

Hieronder kan je de eerste trailer van Penny’s Big Breakaway bekijken. De game kent nog geen releasedatum, maar zal verschijnen voor de PlayStation, Xbox, pc en Nintendo Switch.