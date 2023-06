Waar we normaal gesproken rond dit tijdstip van het jaar allemaal vol vreugde naar de E3 zitten te kijken, ging het dit jaar net even wat anders. De E3 lijkt zijn beste tijd te hebben gehad en dat gat wordt nu opgevuld door Summer Game Fest, een van de geestenkindjes van Geoff Keighley. Daar omheen houden diverse grote uitgevers hun eigen presentaties waaronder Nintendo. Sony en Microsoft zijn nog volop aan het bekvechten over Microsofts mogelijke overname van Activision Blizzard terwijl Nintendo ondertussen zijn eigen ding doet. Hoewel de afgelopen Nintendo Direct absoluut wat leuke dingen met zich meebracht, hebben we toch het gevoel dat Nintendo misschien een beetje toondoof is.

We zagen het een en ander de revue passeren. Super Mario Bros. Wonder is een geheel nieuwe 2D-platformer met onze favoriete Italiaanse loodgieter in de hoofdrol. Dat is op zich niet zo’n gekke keuze van Nintendo. Super Mario Bros. Wonder lijkt namelijk precies de juiste hoeveelheid vernieuwing met zich mee te brengen om deze klassieke formule naar een modern niveau te tillen. Maak van Mario een olifant en voeg wat grappige dialogen toe en je hebt simpelweg iets wat gewoon fris aanvoelt. Een van de titels waar we enigszins enthousiast van worden, maar ons ook weer van afvragen waarom dit nodig was is de remake van Super Mario RPG.

Mario heeft de hoofdrol gehad in een paar fantastische RPG’s. Wat begon met Super Mario RPG werd vervolgd door Paper Mario, Paper Mario: The Thousand Year Door en natuurlijk de Mario & Luigi games voor diverse Nintendo handhelds. Super Mario RPG was reeds ook speelbaar op de Virtual Console van Nintendo op de Wii én de Wii U. Daarnaast zat de game ook inbegrepen bij de Nintendo SNES Mini. De eerste Paper Mario is inmiddels ook speelbaar op de Nintendo Switch, mits je in het bezit bent van Nintendo Switch Online met Uitbreidingspakket. Die games zijn dus prima toegankelijk, maar Paper Mario: The Thousand Year Door schittert in afwezigheid.

Wij zijn vast niet de enigen die snakken naar een heruitgave van deze GameCube-titel. Het is namelijk, nog steeds, een fantastische game om zo nu en dan eens bij terug te komen. Het probleem is echter dat het niet de aller makkelijkste (en daardoor niet de aller goedkoopste) game is om aan te komen. Maar vervolgens kondigt Nintendo wel aan dat Luigi’s Mansion 2, oorspronkelijk een Nintendo 3DS titel, ook zijn weg zal vinden naar Nintendo Switch. De 3DS en bijbehorende games zijn wellicht uit productie gehaald, maar Luigi’s Mansion 2 is nog steeds bij diverse webshops nieuw te vinden voor tussen de twee en drie tientjes.

Nintendo, begrijp ons niet verkeerd, we vinden het fantastisch als jullie klassiekers in een nieuw jasje steken en naar de Nintendo Switch brengen. Daarentegen durven we ook te stellen dat jullie vast niet blind noch doof zijn. Er zijn zó veel andere games uit jullie gigantische catalogus die miljoenen gamers graag zouden verwelkomen op de Nintendo Switch en wat ons betreft zijn Super Mario RPG en met name Luigi’s Mansion 2 gewoon een gemist schot. Paper Mario: The Thousand Year Door had beter uitgepakt. Of denk eens aan klassiekers zoals F-Zero GX en Chibi-Robo! Welke games van Nintendo mogen wat jullie betreft wel eens een re-release krijgen?