Tijdens de hoorzitting van de FTC en Microsoft Xbox heeft Xbox baas Phil Spencer laten weten dat hij denkt dat Sony de omzet van Xbox games op het PlayStation platform gebruikt om de kans van overleven in de huidige markt te verkleinen voor Xbox. Zijn hersenspinsel kwam voort nadat de baas werd bevraagd over hoe het bedrijf zich voelt wanneer zij games op de PlayStation uitbrengen.

De aantijging is niet ongefundeerd, Sony claimt volgens Spencer namelijk 30% van de omzet bij iedere verkoop van een Xbox-game op de PlayStation en we weten dat Sony actief (tijdelijke) exclusiviteit probeert veilig te stellen voor een aantal games. Natuurlijk wordt de situatie wat uitvergroot door Spencer omdat het bedrijf hoopt de acquisitie van Activision Blizzard te bewerkstelligen.

“Every time we ship a game on PlayStation… Sony captures 30 percent of the revenue that we do on their platform and then they use that money among other revenue that they have to do things to try to reduce Xbox’s survival on the market.”