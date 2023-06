Sommige indie horrorgames zijn enorm populair bij streamers. Een reeks die hieronder valt, is de Slender Man-reeks. Hoogstwaarschijnlijk komt er binnenkort weer een nieuw deel uit in deze franchise.

Het Twitteraccount van Slender: The Arrival heeft een tweet de wereld ingestuurd met de volgende tekst:

He’s waiting…

Tevens is er een countdown timer verschenen op de website van Slender: The Arrival. Afgaande op de timer zullen we eind volgende maand te weten komen welk nieuws ons te wachten staat. De kans is groot dat het om een nieuw deel gaat, aangezien de laatste titel in deze horrorreeks 10 jaar geleden werd uitgebracht.