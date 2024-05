Microsoft kondigde in 2020 een reboot van Perfect Dark aan, alleen is deze game tot op de dag van vandaag in geen velden of wegen te bekennen. Dat is klaarblijkelijk niet zonder reden, want de ontwikkeling gaat volgens de laatste geruchten niet bepaald van een leien dakje.

Journalist Jeff Grubb liet via Giant Bomb weten dat hij van zijn bronnen heeft gehoord dat de ontwikkeling van Perfect Dark uitermate stroef verloopt. De game zelf zou er op dit moment ook niet al te best voorstaan. Dit zijn andere berichten dan we in 2022 te horen kregen. Toen liet Crystal Dynamics CEO Phil Rogers weten dat het ‘extreem goed‘ ging met de ontwikkeling.

De informatie van Grubb wordt door de bekende insider Shinobi602 bevestigd. Waarop journalist Alex Donaldson (VG247) reageert dat hij de gekste verhalen heeft gehoord wat betreft deze reboot. Hij deelt deze verhalen niet uit respect voor de ontwikkelaar.

Als dit klopt, dan is de kans ook een stuk kleiner dan verwacht dat we deze titel tijdens de Xbox Games Showcase in juni te zien krijgen.