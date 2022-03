Waar Microsoft met veel trots het eerste project van The Initiative onthulde, een reboot van de geliefde Perfect Dark serie, lijkt niet alles op rolletjes te lopen. Dan Neuburger was in dienst als zijnde game director en volgt nu de voormalig design director Drew Murray de deur uit bij The Initiative. Hoewel dit misschien niet goed klinkt, hoeft het nog geen ramp te zijn.

The Initiative werkt namelijk samen met Crystal Dynamics aan de Perfect Dark reboot, dus met een beetje geluk kunnen zij nog de nodige manschappen regelen om het project op de baan te houden. Na de initiële aankondiging van de Perfect Dark reboot had Microsoft ook nog geen indicatie gegeven over wanneer we de game mogen verwachten, dus wat dat betreft tijd zat om nog aan de weg te timmeren.