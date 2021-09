Microsoft is nog niet zo lang bezig met de reboot van Perfect Dark, maar ze waren er al snel over uit dat ze hulp nodig hebben voor deze game. Crystal Dynamics – de ontwikkelaar achter Marvel’s Avengers en Tomb Raider – werd gevraagd en heeft de helpende hand toegereikt.

Perfect Dark wordt gemaakt door ‘The Initiative’. Dit valt onder Microsoft Game Studios, maar de regisseur van Perfect Dark heeft voorheen voor Crystal Dynamics gewerkt. Het was dan ook niet meer dan een logische stap om beide partijen samen te laten werken.

Zowel The Initiative als Crystal Dynamics kijken uit om samen een geweldige game uit te brengen, die de serie weer op de kaart zal zetten.

“The teams couldn’t pass up a chance to work together. We’re still early in development, but incredibly excited to use this unique opportunity to deliver on the vision for Perfect Dark!”