The Initiative werkt al lange tijd aan de reboot van Perfect Dark en helaas werd er niets van de game getoond tijdens de Xbox Games Showcase van laatst. Het ziet er ook niet naar uit dat we op korte termijn iets van de game gaan vernemen, want uit een nieuw bericht van IGN blijkt dat de game waarschijnlijk pas in 2025 op z’n vroegst verschijnt.

Het artikel gaat over de ontwikkeling van de game tot dusver en hieruit komt naar voren dat de ontwikkelaar veel moeite had tussen 2019 en 2022. Technische uitdagingen, de pandemie, het vertrek van personeel, onduidelijke aansturing en meer hebben gezorgd voor een limbo situatie.

“The project has seen roadblock after roadblock, with problems such as a fraught co-development partnership, a pandemic, technological challenges, an ongoing exodus of significant talent, and unclear direction from management keeping the game in development limbo.”

Crystal Dynamics werd in 2021 aan boord gehaald om te helpen bij de ontwikkeling. Toen werd ook besloten over te stappen naar Unreal Engine 5. Klaarblijkelijk is toen ook min of meer besloten dat het hele project vanaf nul opnieuw moest.

Op dit moment verkeert de ontwikkeling in pre-productie en het zou nog twee tot drie jaar duren voordat de game uitkomt. Het is dus aannemelijk, mits alles klopt, dat de game pas tegen 2025 of 2026 verschijnt.