Afgelopen maand heeft Sony een nieuwe functie uitgebracht op de PlayStation 5 middels een firmware-update. De functie, genaamd Community Game Help, maakt het mogelijk om tips en hints te bekijken voor PS5-games die worden ondersteund. Dit was natuurlijk al deels mogelijk, maar nu kunnen jij of andere spelers ook bijdragen door gameplay op te nemen en te delen met anderen. Sony toont in een nieuwe video hoe het precies werkt, check het hieronder.

Sony heeft (nog) niet bekendgemaakt of de Community Game Help-functie ook beschikbaar zal zijn via de PS Overlay voor pc, die zal worden uitgebracht met de release van Ghost of Tsushima op het platform.