Sony PlayStation heeft vandaag een nieuwe PlayStation 5 firmware update uitgerold. De update is iets groter dan 1GB en zo gedownload en ge├»nstalleerd. Het betreft een iets omvangrijkere update dan de standaard ’tussendoor’ updates, deze komt namelijk met de Community Game Help feature.

Het is nu mogelijk om deel te nemen aan de hulp community waarbij je captures van bepaalde stukken in games met elkaar deelt, om zo anderen te helpen die eventueel vastzitten. Of de functie beschikbaar is, is echter afhankelijk van of de game die je speelt een dergelijke ondersteuning biedt.

Hieronder de meer specifieke patch notes van deze firmware update.