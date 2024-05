Electronic Arts heeft zoals gewoonlijk een hoop games in ontwikkeling en uit een nieuwe presentatie over het laatste kwartaal blijkt dat er nog twee ‘onaangekondigde’ games tussen zitten. Deze games zouden in het huidige fiscale jaar moeten verschijnen, wat eindigt op 31 maart 2025.

Helaas weten we verder niks over deze twee titels, omdat er geen context bij gegeven werd. Althans, we weten dat één game van een partner komt wat waarschijnlijk een EA Originals game zal zijn en de andere game staat niet op de slide, maar is gebaseerd op een eigen IP. Dit is vrijwel zeker Dragon Age Dreadwolf.

Eurogamer meldt dat zij op basis van bronnen begrijpen dat het deze titel betreft, die tussen 1 januari en 31 maart 2025 moet uitkomen. Deze zomer zal EA Dragon Age Dreadwolf officieel uit de doeken gaan doen, aldus de website.