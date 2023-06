Sony en Microsoft zijn in de afgelopen jaren bezig geweest met het uitbreiden van hun netwerk door ontwikkelaars en uitgevers op te kopen. Microsoft heeft met Bethesda natuurlijk een goede slag geslagen en probeert nu Activision Blizzard binnen te halen.

Uit nieuw vrijgegeven informatie blijkt dat Microsoft naar nog veel meer partijen heeft gekeken. Zo blijkt uit een e-mail van Phil Spencer aan Microsoft CEO Satya Nadella dat de Xbox baas vroeg om toestemming SEGA te bekijken voor overnamemogelijkheden.

“We believe that Sega has built a well-balanced portfolio of games across segments with global geographic appeal, and will help us accelerate Xbox Game Pass both on and off-console.

Sega is the most attractive next acquisition target due to its global PC catalog, presence on mobile in Asia, and global brand affinity on console through its classic IP.”