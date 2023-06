Volgende week dinsdag is het de eerste dinsdag van de nieuwe maand en dat betekent natuurlijk een PlayStation Plus update. Via het PlayStation Blog heeft Sony zojuist bekendgemaakt welke games we mogen verwachten als onderdeel van het Essential, Extra en Premium abonnement.

Een grote verrassing is het niet, aangezien de line-up eerder vanmiddag al lekte en die blijkt te kloppen:

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4/PS5)

Alan Wake Remastered (PS4/PS5)

Endling: Extinction is Forever (PS4/PS5)

Als je één van de PlayStation Plus abonnementen hebt, zul je de titels vanaf dinsdag 4 juli kunnen downloaden en spelen. Halverwege juli zal Sony de aanvullende Extra en Premium line-up voor PlayStation Plus bekendmaken.

Voordat de nieuwe games beschikbaar worden gesteld, heb je nog een paar dagen de tijd om de line-up van juni te claimen. Deze line-up bestaat uit de volgende drie games: NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 en Trek to Yomi.

