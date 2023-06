Eind vanmiddag zal Sony PlayStation bekendmaken welke games deel uitmaken van de PlayStation Plus line-up voor juli. Zoals echter vaker voorkomt, is de line-up al gelekt en dat via de altijd betrouwbare Billbil-kun op Twitter en de Franse site Deallabs.

De leaker laat weten dat de line-up voor juli uit de volgende drie games bestaat:

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4/PS5)

Alan Wake Remastered (PS4/PS5)

Endling – Extinction is Forever (PS4/PS5)

Gezien Billbil-kun een nagenoeg foutloze trackrecord heeft, is het zeer aannemelijk dat deze titels vanmiddag officieel bevestigd worden. Wat denken jullie van de line-up? Laat het hieronder weten!