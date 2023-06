Het online CV van stemacteur Michael Ursu kreeg onlangs een wel heel interessante update met enkele onaangekondigde projecten. Hoogstwaarschijnlijk was dit niet de bedoeling, want de desbetreffende info is inmiddels alweer verwijderd. Gelukkig heeft het internet zijn job goed gedaan, want er werden screenshots genomen en deze werden op ResetEra geplaatst.

Eén van de meest opvallende zaken is de ‘onaangekondigde Rockstar game’ die in de categorie VR werd geplaatst. Dit zou dus impliceren dat de bekende ontwikkelaar werkt aan een VR-game of een VR-modus voor een game, maar dit is tot op heden nog niet officieel bekendgemaakt door Rockstar zelf. Wat het ook wordt: we zullen nog even moeten afwachten vooraleer we een officiële aankondiging hiervan krijgen.