Microsoft zet al jaren in op Xbox Game Pass en met enige regelmaat worden via deze abonnementsdienst games op release aangeboden. Zo zijn natuurlijk alle first-party games van Microsoft via Game Pass op release beschikbaar, maar ook vaak zat titels van andere uitgevers.

Sony doet dat met PlayStation Plus Extra en Premium bijvoorbeeld bijna nooit en zeker niet met hun first-party games. Sony is van mening dat dit geen goede strategie is, omdat ze in eerste instantie dan mogelijk veel verkopen mislopen. Microsoft denkt daar anders over en deze twee standpunten zijn al lange tijd erg duidelijk.

Andere uitgevers blijken echter ook geen fan te zijn van het Xbox Game Pass model. Jim Ryan kwam gisterenavond aan bod tijdens de hoorzitting tussen de FTC en Microsoft en hij stelt dat hij met alle uitgevers heeft gesproken over Game Pass. Volgens hem vinden uitgevers Xbox Game Pass unaniem niks, omdat het waardevernietiging is.

“The Game Pass business model appears to have some challenges, and Microsoft appears to be losing a lot of money on it. I talked to all the publishers, and they unanimously do not like Game Pass because it is value destructive,”